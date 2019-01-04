Крым: снежный ком заблокировал движение в районе Ай-Петри

Симферополь, , 22:53 — REGNUM Движение на автодороге Ялта — Ай-Петри в Крыму заблокировано в результате схода снежного кома вечером 4 января. Об этом сообщила пресс-службы министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Крым.

Сообщение о сходе снежного кома на автодорогу поступило около 18:50, движение было заблокировано. По информации министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергея Шахова, первыми к месту происшествия прибыли сотрудники временного аварийно-спасательного поста «Крым-Спас», осуществляющие дежурство на плато Ай-Петри. Людей эвакуировали и разместили в помещениях на плато.

К расчистке дорожного полотна и регулировке движения автотранспортных средств привлекли сотрудников ГУП РК «Крымавтодор», военной части и ГИБДД. На 21:40 расчищена одна полосу автодороги Ялта — Ай-Петри. Автодорога через Ай-Петри со стороны города Бахчисарай и Ялту остается перекрытой для всех видов и категорий автотранспорта из-за лавиноопасности в районе горы Ай-Петри.

Добавим, что, как сообщало ИА REGNUM, утром 4 января в Крыму из-за непогоды без электричества остались десятки населенных пунктов. По данным на 18:00, в связи со срабатыванием автоматики отключено от электроснабжения 15 населенных пунктов — в зоне отключения находятся около 12 тыс. человек.