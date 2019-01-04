На Урале задержан предполагаемый виновник ДТП с четырьмя погибшими

Нижний Тагил, Свердловская область, , 20:20 — REGNUM В Свердловской области сотрудники полиции задержали водителя лесовоза, ставшего причиной ДТП с четырьмя погибшими, среди которых двое шестимесячных младенцев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил начальник пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла вечером 3 января на трассе Николо-Павловское — Алапаевск. Погибли водитель «Жигулей», его тёща и двое шестимесячных детей. Супруга водителя и мать детей находится в больнице. Медики пытаются её спасти.

Также участниками ДТП стали ещё две машины, но находившиеся там люди не пострадали.

Следствие полагает, что водитель лесовоза Freightliner допустил на повороте занос прицепа, который в результате попал на встречную полосу и столкнулся с автомашиной «ВАЗ-2112». Водителю грозит до семи лет колонии, уточнил полковник Горелых.

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