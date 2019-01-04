Три человека задержаны в Петербурге по подозрению в телефонном терроризме

Санкт-Петербург, , 15:00 — REGNUM Три человека задержаны за минувшие сутки в Санкт-Петербурге по подозрению в ложных сообщениях о минировании. Об этом 4 января сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

3 января в полицию позвонил злоумышленник и сообщил о взрывном устройстве, якобы заложенном в одном из баров на Ленинском проспекте. Подозреваемый, мужчина 33 лет, задержан, в отношении него составлен протокол по статье «Ложный вызов полиции», решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также накануне поступили ещё два сообщения о минировании. Один звонок поступил от неизвестного мужчины в полицию Кировского района Санкт-Петербурга с сообщением о намерении взорвать один из домов по проспекту Стачек. По данному делу задержан подозреваемый мужчина 66 лет, проводится проверка.

И тертье сообщение о взрывном устройстве, якобы заложенном в салоне сотовой связи, направила в службу техподдержки клиентов одного из сотовых операторов женщина. По подозрению о ложном минировании была задержана 70-летняя пенсионерка, которая призналась, что направила сообщение о взрыве из хулиганских побуждений. В отношении женщины решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Все сообщения о возможных взрывных устройствах были проверены сотрудниками полиции, в указанных злоумышленниками местах никаких взрывоопасных предметов обнаружено не было.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании в Санкт-Петербурге двух человек, подозреваемых в телефонном терроризме. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции были задержаны двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения. В отношении подозреваемых проводятся проверки.

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