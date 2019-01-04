Рыболовецкое судно столкнулось с сухогрузом у берегов Китая

Пекин, , 09:57 — REGNUM Столкновение сухогруза с рыболовецким судном произошло у берегов Китая в восточной провинции Фуцзянь. Об этом 4 января сообщает агенство «Синьхуа».

Инцидент произошёл в ночь на 4 января. Сухогруз, следующий рейсом из Гонконга, столкнулся с рыболовецким судном, которое приписано к городу Цзиньцзян провинции Фуцзянь. Столкновение случилось в морской акватории уезда Пинтань.

В результате столкновения затонуло рыболовецкое судно, на борту которого были 14 человек экипажа. Шестерых из них удалось спасти, восемь человек числятся пропавшими без вести.

В районе столкновения судов продолжается поисково-спасательная операция. В ней задействованы суда, находящиеся рядом с местом происшествия и вертолёты. О причинах произошедшего информации не поступало.

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