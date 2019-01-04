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Пашинян выразил соболезнования Путину в связи с трагедией в Магнитогорске

Происшествия

3 января МЧС России сообщило о завершении поисково-спасательной операции в Магнитогорске. Всего под завалами подъезда жилого дома нашли тела 39 человек

Пашинян выразил соболезнования Путину в связи с трагедией в Магнитогорске
Иллюстрация: МЧС России
Обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске

Ереван, 4 января 2019, 01:15 — REGNUM  И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске, сообщает пресс-служба правительства Армении.

«Уважаемый Владимир Владимирович, с глубокой скорбью узнал трагическую весть о произошедшей в Магнитогорске трагедии. Прошу Вас передать родственникам и близким погибших искренние соболезнования от имени народа Армении, а всем пострадавшим — пожелания скорейшего выздоровления», — говорится в послании.

3 января МЧС России сообщило о завершении поисково-спасательной операции в Магнитогорске. Всего под завалами подъезда жилого дома нашли тела 39 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 31 декабря в Магнитогорске рухнул один из подъездов 10-этажного 12-подъездного жилого дома. Обрушению подъезда предшествовал взрыв в одной из квартир.

Следственный комитет (СКР) возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Приоритетной версией произошедшего остается взрыв бытового газа. Следов взрывчатки на месте обрушения обнаружить не удалось.

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Взрыв в многоэтажном доме в Магнитогорске
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