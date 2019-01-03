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Более 12,5 тыс. боеприпасов времён войны обезвредили саперы ЗВО в 2018 г

Происшествия

Была обеспечена безопасность жителей 154 населенных пунктов Российской Федерации от неразорвавшихся снарядов и мин

Более 12,5 тыс. боеприпасов времён войны обезвредили саперы ЗВО в 2018 г
Иллюстрация: Function.mil.ru
Саперы на разминировании старых боеприпасов.

Калуга, 3 января 2019, 16:53 — REGNUM  Саперы Западного военного округа (ЗВО) Минобороны РФ в 2018 году обезвредили и уничтожили более 12,5 тыс. боеприпасов времен Великой Отечественной войны, обеспечив безопасность жителей 154 населенных пунктов Российской Федерации.

Как сообщили 3 января корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе военного округа, в августе 2018 года перед проведением экспедиции Русского географического общества по поиску останков погибших воинов в период Великой Отечественной войны, на острове Большой Тютерс в Финском заливе, саперы ЗВО обнаружили и уничтожили более 1,5 тыс. различных взрывоопасных предметов. Ввиду опасного состояния боеприпасов, было принято решение об их уничтожении на острове.

Мероприятия по обезвреживанию взрывоопасных предметов проводят специально подготовленные подвижные группы разминирования, в состав которых входит более 500 военнослужащих инженерно-саперных подразделений. Все найденные боеприпасы вывозят на полигоны, где уничтожаются при помощи накладного заряда.

Более половины взрывоопасных предметов, а это артиллерийские снаряды, минометные, противотанковые и противопехотные мины выявляются и обезвреживаются на территориях, где проходили крупномасштабные сражения Великой Отечественной войны.

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Обнаружение и разминирование снарядов и боеприпасов
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