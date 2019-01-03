Был ликвидирован пожар в гаражах на западе Москвы

Москва, , 15:49 — REGNUM Четыре автомобиля сгорели в результате пожара в гаражах на западе Москвы. Об этом 3 января сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу.

Информация о пожаре поступила в ГУ МЧС по Москве в 11:53. Площадь возгорания составила 100 кв. метров.

Пожарным понадобилось чуть более получаса для локализации пламени. Это удалось сделать в 12:26. А уже в 12:36 пожар был ликвидирован полностью.

Пострадавших в результате пожара нет. В настоящее время идет проверка причин и обстоятельств возгорания, а также оценка ущерба, нанесённого пожаром.

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