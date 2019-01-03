Четверг, 3 Января 2019 года
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Был ликвидирован пожар в гаражах на западе Москвы

Происшествия

В пожаре сгорели четыре автомобиля

Москва, 3 января 2019, 15:49 — REGNUM  Четыре автомобиля сгорели в результате пожара в гаражах на западе Москвы. Об этом 3 января сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу.

Информация о пожаре поступила в ГУ МЧС по Москве в 11:53. Площадь возгорания составила 100 кв. метров.

Пожарным понадобилось чуть более получаса для локализации пламени. Это удалось сделать в 12:26. А уже в 12:36 пожар был ликвидирован полностью.

Пострадавших в результате пожара нет. В настоящее время идет проверка причин и обстоятельств возгорания, а также оценка ущерба, нанесённого пожаром.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возбуждении уголовного дела по факту гибели при пожаре троих взрослых и одного ребёнка в Архангельской области

Читайте ранее в этом сюжете: Возбуждено уголовное дело по факту гибели людей при пожаре в Архангельске

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