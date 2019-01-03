Водитель машины скорой помощи погиб в ДТП в Югре

Нижневартовск, Югра, , 10:26 — REGNUM Один человек погиб и один получил травмы в резльтате ДТП с участием машины скорой медицинской помощи в Югре. Об этом 3 января сообщила пресс-служба УМВД РФ по региону.

Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть УМВД России по городу Нижневартовску в 04:10 по местному времени (02:10 мск).

Оператор единой службы спасения сообщил о ДТП, произошедшем в городе Нижневартовске. Выехавшими на место автопроисшествия сотрудниками было установлено, что произошло столкновение машины скорой помощи и легкового автомобиля Hyundai Solaris.

В результате ДТП от полученных травм скончался на месте водитель спецтранспорта. Ещё одному пострадавшему который получил ранения височной части головы, была оказана медицинская помощь. Позднее пострадавший был госпитализирован.

Обстоятельства и причины аварии выясняются.

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