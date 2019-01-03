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ДТП в Подмосковье унесло жизни четырёх женщин

Происшествия

Причины и обстоятельства ДТП выясняются

ДТП в Подмосковье унесло жизни четырёх женщин
Цитата из х/ф «Автокатастрофа». Реж. Дэвид Кроненберг. 1996. Канада, Великобритания
После столкновения

Красногорск, 3 января 2019, 09:21 — REGNUM  Четыре человека погибли в результате ДТП в Дмитровском районе Московской области. Об этом 3 января сообщает РЕН ТВ.

Авария произошла около 22:30 2 января на 43-м километре трассы А-108 (Большое бетонное кольцо) в Подмосковье.

Произошло столкновение двух легковых автомобилей: Hyundai и Renault. В результате ДТП погибли женщина-водитель и три пассажирки автомобиля Hyundai. Ещё один человек пострадал, ему оказано амбулаторное лечение.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа сотрудников правоохранительных органов. Выясняются все причины и обстоятельства гибели людей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о столкновении пассажирского автобуса с грузовым автомобилем в Тульской области. В результате ДТП пострадали семь человек, шестеро из них госпитализированы.

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Дорожно-транспортные происшествия
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