ДТП в Подмосковье унесло жизни четырёх женщин

Красногорск, , 09:21 — REGNUM Четыре человека погибли в результате ДТП в Дмитровском районе Московской области. Об этом 3 января сообщает РЕН ТВ.

Авария произошла около 22:30 2 января на 43-м километре трассы А-108 (Большое бетонное кольцо) в Подмосковье.

Произошло столкновение двух легковых автомобилей: Hyundai и Renault. В результате ДТП погибли женщина-водитель и три пассажирки автомобиля Hyundai. Ещё один человек пострадал, ему оказано амбулаторное лечение.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа сотрудников правоохранительных органов. Выясняются все причины и обстоятельства гибели людей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о столкновении пассажирского автобуса с грузовым автомобилем в Тульской области. В результате ДТП пострадали семь человек, шестеро из них госпитализированы.

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