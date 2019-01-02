Среда, 2 Января 2019 года
18:33:38 МСК

Посетителей гипермаркета в Екатеринбурге эвакуировали из-за задымления

Происшествия

Никто не пострадал

Екатеринбург, 2 января 2019, 18:33 — REGNUM  Около 90 человек были эвакуированы из гипермакета в Екатеринбурге, сообщает 2 января пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

Сообщение о задымлении на автомобильной парковке супермаркета «Лента» поступило в ГУ МЧС в 15:14 мск. На место происшествия выехали 7 единиц техники и 23 человека личного состава.

На месте выяснилось, что произошло короткое замыкание нагревающего кабеля в канализационной трубе над наземной парковкой гипермаркета. Горения при этом не возникло. Пожарная сигнализация гипермаркета среагировала на задымление.

Персоналом гипермаркета были эвакуированы из здания около 90 человек, 30 из которых — работники магазина.

В результате инцидента никто не пострадал. Проводка и помещения гипермаркета были осмотрена пожарными, после чего покупатели и персонал магазина вернулись в здание. Сейчас объект продолжил работу в штатном режиме.

Ранее ИА REGNUM сообщало о эвакуации около 5 тысяч человек из здания торгового центра в Химках после поступления в полицию сообщения о минировании.

Читайте ранее в этом сюжете: В Химках эвакуировали посетителей торгового центра

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Происшествия в учреждениях торговли
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить