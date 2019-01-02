Посетителей гипермаркета в Екатеринбурге эвакуировали из-за задымления

Екатеринбург, , 18:33 — REGNUM Около 90 человек были эвакуированы из гипермакета в Екатеринбурге, сообщает 2 января пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

Сообщение о задымлении на автомобильной парковке супермаркета «Лента» поступило в ГУ МЧС в 15:14 мск. На место происшествия выехали 7 единиц техники и 23 человека личного состава.

На месте выяснилось, что произошло короткое замыкание нагревающего кабеля в канализационной трубе над наземной парковкой гипермаркета. Горения при этом не возникло. Пожарная сигнализация гипермаркета среагировала на задымление.

Персоналом гипермаркета были эвакуированы из здания около 90 человек, 30 из которых — работники магазина.

В результате инцидента никто не пострадал. Проводка и помещения гипермаркета были осмотрена пожарными, после чего покупатели и персонал магазина вернулись в здание. Сейчас объект продолжил работу в штатном режиме.

Ранее ИА REGNUM сообщало о эвакуации около 5 тысяч человек из здания торгового центра в Химках после поступления в полицию сообщения о минировании.

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