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Возбуждено уголовное дело по факту гибели людей при пожаре в Архангельске

Происшествия

Погибли трое взрослых и один ребёнок

Возбуждено уголовное дело по факту гибели людей при пожаре в Архангельске
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Пожар

Архангельск, 2 января 2019, 16:23 — REGNUM  Уголовное дело возбуждено по факту гибели четырёх человек в Архангельске. Об этом 2 января сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

По данным ведомства, пожар возник утром 1 января в одной из квартир 12-квартирного жилого деревянного дома в городе Архангельске. Из квартиры в процессе ликвидации пожара были эвакуированы трое взрослых и ребёнок в возрасте до года.

Несмотря на оказанную им помощь и проведение реанимационных мероприятий, люди погибли. Предварительная причина смерти — отравление продуктами горения.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Проводятся следственные действия по установлению причин и обстоятельств произошедшего.

Как ранее сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС по Архангельской области, к пожару привёл низкокалорийный источник зажигания, располагавшийся в нижней части коридора. Чаще всего подобным источником бывает непогашеный окурок.

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Пожары в жилых домах
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