Пожар в Архангельске: врачи не смогли спасти семью с младенцем

Архангельск, , 15:52 — REGNUM Трагедия произошла в 12-квартирном 2-этажном деревянном доме по ул. Кочуринской в Исакогорском округе Архангельска. Пожар в квартире 1 этажа по дыму заметили очевидцы и вызвали помощь.

Как сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС по Архангельской области, в течение пяти минут огнеборцы прибыли на место и провели разведку в квартире, где в разных комнатах были обнаружены трое взрослых и 11-месячная девочка, в тяжёлом состоянии они были эвакуированы на свежий воздух и переданы бригаде скорой медицинской помощи. Все четверо пострадавших несмотря на реанимационные мероприятия, проводимые врачами, скончались от воздействия дыма — отравление продуктами горения и угарным газом оказалось критичным.

Очаговая зона располагалась в коридоре квартиры, площадь пожара не превысила 5 кв. метров. Соседние квартиры не повреждены. Причина пожара устанавливается.

«По характеру развития пожара, к нему привёл низкокалорийный источник зажигания в нижней части коридора, как правило, таким источником бывает непотушенный окурок», — подчеркнули в ведомстве.