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ВМС Украины задержали судно под флагом Танзании

Происшествия

«В территориальных водах Украины было обнаружено судно под флагом Танзании»

Киев, 1 января 2019, 21:53 — REGNUM  Судно под флагом Танзании, на борту которого может находится незаконный груз, задержали в украинских водах Черного моря 31 декабря 2017 г. Об этом сообщает пресс-центр командования Военно-морских сил (ВМС) вооруженных сил (ВС) Украины на странице в соцсети Facebook.

«В территориальных водах Украины было обнаружено судно под флагом Танзании, которое обоснованно подозревалось в перевозке незаконных грузов», — говорится в сообщении.

Ракетный катер «Прилуки», принадлежащий ВМС Украины, вышел на перехват иностранного судна. Впоследствии не выполнившая требования пограничников команда судна вышла на связь и была задержана.

Отмечается, что судно-нарушитель было отконвоировано в порт Одессы.

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