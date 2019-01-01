Вторник, 1 Января 2019 года
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В Тихом океане загорелось судно, перевозившее автомобили из Японии в США

Происшествия

Часть экипажа уже покинула корабль

Гонолулу, США, 1 января 2019, 08:55 — REGNUM  В Тихом океане на судне, перевозящем автомобили, вспыхнул пожар. Об этом сегодня, 1 января, сообщает портал Hawaii News Nowсо ссылкой на береговую охрану США.

Корабль Sincerity Ace под флагом Панамы перевозит автомобили из Японии на Гавайские острова. На данный момент судно находится в двух тысячах морских милях от гавайского острова Оаху.

На борту 200-метрового автомобилевоза находится экипаж из 21 человека. Четверо членов команды перешли на спасательный плот, остальные продолжают борьбу с огнем.

Береговая охрана США направила на помощь горящему Sincerity Ace самолет HC-130 Hercules. Коммерческие суда, находящиеся в районе бедствия, также направлены к горящему кораблю.

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Кораблекрушения
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