В Тихом океане загорелось судно, перевозившее автомобили из Японии в США

Гонолулу, США, , 08:55 — REGNUM В Тихом океане на судне, перевозящем автомобили, вспыхнул пожар. Об этом сегодня, 1 января, сообщает портал Hawaii News Nowсо ссылкой на береговую охрану США.

Корабль Sincerity Ace под флагом Панамы перевозит автомобили из Японии на Гавайские острова. На данный момент судно находится в двух тысячах морских милях от гавайского острова Оаху.

На борту 200-метрового автомобилевоза находится экипаж из 21 человека. Четверо членов команды перешли на спасательный плот, остальные продолжают борьбу с огнем.

Береговая охрана США направила на помощь горящему Sincerity Ace самолет HC-130 Hercules. Коммерческие суда, находящиеся в районе бедствия, также направлены к горящему кораблю.