Рядом со столицей Египта произошло землетрясение

Каир, 31 декабря 2018, 16:22 — REGNUM К северо-западу от столицы Египта — города Каира произошло землетрясение магнитудой 4. Об этом сегодня, 31 декабря, сообщает египетская служба метеорологических и сейсмологических наблюдений.
Подземные толчки ощущали жители северо-западных районом египетской столицы, и особенно пригорода — Эль-Каттамии.
По данным службы метеорологических и сейсмологических наблюдений Египта очаг землетрясения залегал на глубине 20 километров.
Данные о жертвах и разрушениях не поступали.