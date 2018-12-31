Понедельник, 31 Декабря 2018 года
17:08:06 МСК

Рядом со столицей Египта произошло землетрясение

Происшествия

Данные о жертвах и разрушениях не поступали

Рядом со столицей Египта произошло землетрясение
Трещина

Каир, 31 декабря 2018, 16:22 — REGNUM  К северо-западу от столицы Египта — города Каира произошло землетрясение магнитудой 4. Об этом сегодня, 31 декабря, сообщает египетская служба метеорологических и сейсмологических наблюдений.

Подземные толчки ощущали жители северо-западных районом египетской столицы, и особенно пригорода — Эль-Каттамии.

По данным службы метеорологических и сейсмологических наблюдений Египта очаг землетрясения залегал на глубине 20 километров.

Данные о жертвах и разрушениях не поступали.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Землетрясения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить