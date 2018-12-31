Девушка-стажёр в США стала жертвой сбежавшего из вольера льва

Роли, США, , 08:30 — REGNUM Девушка-стажёр 22-х лет стала жертвой льва в зоопарке штата Северная Каролина в США. Об этом 31 декабря сообщает USA Today.

Трагическое происшествие случилось в парке дикой природы в округе Касуэлл.

Освободившийся из вольера лев напал на сотрудников зоопарка, занимавшихся уборкой территории. Жертвой животного стала Александра Блэк, которая скончалась на месте. Погибшая работала в зоопарке около двух недель.

Сообщается, что сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, пытались усмирить животное с помощью успокоительного, но им это не удалось. Чтобы Достать тело девушки, агрессивного хищника пришлось застрелить.

В данное время парк, принадлежащий природоохранной организации, закрыт на неопределённый срок. Полиция выясняет, каким образом опасный зверь смог выбраться из вольера. Расследование продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о нападении леопарда на ребёнка в московском цирке. По счастливой случайности, ребёнок не успел серьёзно пострадать. Причастные сотрудники цирка получили строгий выговор.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве цирковой леопард бросился на ребенка