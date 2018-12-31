Понедельник, 31 Декабря 2018 года
08:30:56 МСК

Девушка-стажёр в США стала жертвой сбежавшего из вольера льва

Происшествия

Полиция штата начала раследование

Роли, США, 31 декабря 2018, 08:30 — REGNUM  Девушка-стажёр 22-х лет стала жертвой льва в зоопарке штата Северная Каролина в США. Об этом 31 декабря сообщает USA Today.

Трагическое происшествие случилось в парке дикой природы в округе Касуэлл.

Освободившийся из вольера лев напал на сотрудников зоопарка, занимавшихся уборкой территории. Жертвой животного стала Александра Блэк, которая скончалась на месте. Погибшая работала в зоопарке около двух недель.

Сообщается, что сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, пытались усмирить животное с помощью успокоительного, но им это не удалось. Чтобы Достать тело девушки, агрессивного хищника пришлось застрелить.

В данное время парк, принадлежащий природоохранной организации, закрыт на неопределённый срок. Полиция выясняет, каким образом опасный зверь смог выбраться из вольера. Расследование продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о нападении леопарда на ребёнка в московском цирке. По счастливой случайности, ребёнок не успел серьёзно пострадать. Причастные сотрудники цирка получили строгий выговор.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве цирковой леопард бросился на ребенка

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Нападения животных
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить