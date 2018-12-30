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СМИ: Полиция задержала подозреваемого в убийстве женщины водителя BlaBlaCar

Происшествия

Следствие продолжается

СМИ: Полиция задержала подозреваемого в убийстве женщины водителя BlaBlaCar
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Полиция

Москва, 30 декабря 2018, 11:24 — REGNUM  Правоохранительные органы задержали подозреваемого в убийстве 29-летней Ирины, которая пропала по пути из Москвы в Тулу вскоре после того, как взяла попутчика, воспользовавшись сервисом BlaBlaCar. Об этом сегодня, 30 декабря, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источники в полиции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ирина пропала 23 декабря. Было установлено, что она собиралась ехать в Тулу на автомобиле, где живут её муж и дочь. Перед поездкой она позвонила супругу и сообщила, что собирается взять попутчика, найденного в приложении BlaBlaCar, и разделить с ним расходы на топливо.

Спустя несколько часов телефон женщины был отключен. Муж забил тревогу. Спустя пару дней автомобиль Ирины был найден на стоянке торгового центра в Ярославской области. Салон автомобиля был тщательно вымыт, но в нем остались личные вещи хозяйки.

Одновременно с этим супругу Ирины стали звонить неизвестные и требовать выкуп за якобы находящуюся у них женщину. В полиции уверены, что мужчину пытались обмануть мошенники, узнавшие о произошедшем.

Сейчас правоохранители задержали подозреваемого в убийстве Ирины. Им оказался мужчина 1990 года рождения, ранее судимый за изнасилование и мошенничество. Также задержанный предположительно причастен к убийству в 2011 году.

Следствие продолжается.

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