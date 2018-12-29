Аэропорт Ганновера открыт после инцидента с водителем-нарушителем

Ганновер, Германия, , 23:21 — REGNUM В Германии возобновлена работа аэропорта Ганновера, закрытого после попытки прорыва автомобиля на территорию воздушной гавани, сообщает 29 декабря местная полиция на своей странице в Twitter.

Проверка задержанного автомобиля завершена, никаких опасных предметов не обнаружено.

Мотивы поступка водителя автомобиля пока не сообщаются. Газета Welt утверждает, что регистрационные номера автомашины являются польскими.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря аэропорт Ганновера остановил работу после попытки прорваться через его ворота на автомобиле. Водитель был задержан.

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