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В аэропорт Ганновера пытался прорваться на автомобиле неизвестный мужчина

Происшествия

Воздушная гавань приостановила свою работу

Ганновер, Германия, 29 декабря 2018, 20:50 — REGNUM  На территорию аэропорта Ганновера пытался прорваться на автомобиле неизвестный мужчина, сообщает 29 декабря ганноверская полиция на своей странице в Twitter.

Автомобиль, за рулем которого находился мужчина, протаранил ворота на въезде на территорию аэропорта. Охране удалось задержать автомобиль и его водителя.

Из-за этого инцидента аэропорт Ганновера приостановил свою работу.

Мотивы и намерения задержанного выясняются. На данный момент происшествие не квалифицируется как теракт.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря в Нидерландах были задержаны четыре человека, подозреваемых в подготовке теракта.

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