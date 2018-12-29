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У берегов острова Кипр на нефтяном танкере возник пожар

Происшествия

Не менее двух человек из экипажа танкера получили серьезные ранения

Никосия, 29 декабря 2018, 18:49 — REGNUM  В результате пожара, возникшего на нефтяном танкере «Атлос» у побережья острова Кипр, не менее двух членов экипажа корабля получили серьезные ранения, сообщает 29 декабря Cyprus Mail.

Мальтийский нефтяной танкер «Атлос» с 17 членами экипажа на борту загорелся на якорной стоянке в районе Ларнаки.

Пожар был потушен до прибытия кипрских кораблей и авиации. Пятеро моряков госпитализированы, двое из них получили серьезные ранения.

Произошедшая в результате инцидента утечка нефти признана небольшой и уже ликвидируется.

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Происшествия на воде
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