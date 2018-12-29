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ВВС Израиля нанесли ракетный удар по сектору Газа

Происшествия

Информации о пострадавших нет

ВВС Израиля нанесли ракетный удар по сектору Газа
Tomás Del Coro
ВВС Израиля

Тель-Авив, Израиль, 29 декабря 2018, 10:57 — REGNUM  ВВС Израиля нанесли ракетный удар по сектору Газа, в ответ на ракетный обстрел со стороны Палестины, сообщает 29 декабря Anadolu Ajansi.

О потерях среди палестинцев не сообщается, также нет информации об ущербе, причиненном объектам инфраструктуры.

Напомним, противоречия между Палестиной и Израилем значительно осложнились в конце марта 2018 года, когда в секторе Газа начались массовые манифестации.

Причиной протестов стало решение президента США Дональд Трампа перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим, что вызвало резкое недовольство среди представителей международного сообщества.

Читайте ранее в этом сюжете: Военные Израиля снова открыли огонь по протестующим в секторе Газа

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