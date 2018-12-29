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Судно село на мель в Восточно-Китайском море: все члены экипажа спасены

Происшествия

Грузовое судно «Ичэн 1» село на мель в четырех морских милях от острова Наньжи близ города Фуцин восточной китайской провинции Фуцзянь

Фучжоу, Китай, 29 декабря 2018, 06:00 — REGNUM  Все 13 членов экипажа грузового судна были спасены после кораблекрушения в Восточно-Китайском море, сообщили в Дунхайском спасательном бюро Министерства транспорта Китая, передает 28 декабря агентство Синьхуа.

Грузовое судно «Ичэн 1» село на мель в четырех морских милях от острова Наньжи близ города Фуцин восточной китайской провинции Фуцзянь утром по местному времени 28 декабря. На борту находилось 13 членов экипажа, которым угрожала опасность.

Экипаж судна в связи с плохими погодными условиями покинуло судно и высадилось на ближайшем острове Ниуюй. Позже они были эвакуированы при помощи вертолета на спасательное судно, посланное Дунхайским спасательным бюро.

Как сообщало ИА REGNUM, после крушения грузового судна в реке Янцзы близ города Чунцина в Китае погибли пять членов экипажа.

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