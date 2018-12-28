В Каире уточнили число погибших и раненых при взрыве автобуса с туристами

Каир, , 21:14 — REGNUM В результате взрыва самодельной бомбы у автобуса с туристами в Каире погибли два и получили ранения двенадцать человек, сообщает 28 декабря МВД Египта.

Погибшими являются два туриста из Въетнама. Еще десять туристов, а также местные водитель автобуса и гид-переводчик получили ранения различной степени тяжести.

«В 18.15 по местному времени в Каире на улице эль-Марьютыя в районе эль-Гиза во время прохождения автобуса с 14 вьетнамскими туристами сработало самодельное взрывное устройство, заложенное у стены. Взрыв привел к гибели двух и ранению 10 туристов, гида и водителя автобуса, граждан Египта. На место происшествия выехали правоохранители, выясняются обстоятельства», — указано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, теракты в Египте происходят регулярно. Как правило, их организаторами являются радикальные исламистские группировки, с которыми власти страны ведут жесткую борьбу.

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