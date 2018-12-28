Дело обвиняемого во взятке экс-чиновника Первоуральска передали в суд

Первоуральск, Свердловская область, , 13:19 — REGNUM Уголовное дело в отношении экс-главы управления архитектуры и градостроительства свердловского города Первоуральска Константина Гартмана передано в городской суд. Об этом заявили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ (СУ СК РФ) по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

В ведомстве считают, что Гартман в 2016—2017 году покровительствовал одной из строительных компаний города. Следователи обладают данными, что экс-чиновник обеспечивал «преимущественное положение» фирмы, а взамен получал от неё деньги и иные материальные «бонусы». В управлении подчеркнули, что ими собрана «достаточная доказательственная база».

Теперь бывший главный архитектор Первоуральска обвиняется в статьях ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия (бездействие) в особо крупном размере), ч.3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия), ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Если на суде будет доказана вина Гартмана хотя бы по статье за взятку, то ему могут дать от 8 до 15 лет лишения свободы со штрафом вплоть до 70-кратного эквивалента полученной взятки.

Напомним, уголовное дело в отношении Константина Гартмана возбудили 12 апреля 2017 года. Экс-чиновника взяли под стражу. Тогда следователи подозревали его в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). Примечательно, что Гартман покинул пост главного архитектора в марте 2018 года, за месяц до ареста.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава свердловского Первоуральска досрочно собрался в отставку