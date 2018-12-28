На заводе в Нью-Йорке прогремел взрыв: видео

Нью-Йорк, США, , 08:00 — REGNUM В американском городе Нью-Йорк в ночь с 27 на 28 декабря прогремел взрыв. Инцидент произошёл в районе Куинс на заводе Astoria East and North Queens Con Ed. Об этом сообщает ABC News.

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На предприятии взорвался трансформатор электростанции. По данным полиции, на заводе возник пожар. Пожарным удалось взять его под контроль.

Видео опубликовано: CHANNEL 10 ATLANTA

В результате взрыва ночное небо Нью-Йорка окрасилось в яркий голубой цвет. Перепуганные жители города поделились кадрами в соцсетях.

«Свет, который вы видели в городе, как оказалось, появился из-за взрыва трансформатора на предприятии Con Ed в Куинсе. Мы сообщим новости, когда появится больше информации», — говорится в сообщении полиции города в Twitter.

Взрыв спровоцировал локальные отключения электроэнергии. Причины произошедшего устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Томске взрыв на подстанции «Восточная» оставил без света северную часть города. Под аварийное отключение попала примерно четверть населения областного центра — 150 тыс. человек. Причиной стало короткое замыкание.

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