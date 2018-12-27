Ребенок пострадал при наезде локомотива на маршрутку под Петербургом

Санкт-Петербург, , 17:37 — REGNUM Трехлетний ребенок пострадал в ДТП в Кудрово на границе с Петербургом, где поезд протаранил маршрутку. Об этом сообщил замруководителя Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Роман Ананьев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ранее сообщалось, что в аварии пострадали четыре человека. По словам Ананьева, пострадавшими оказались пять пассажиров маршрутки, хотя в автобусе было больше людей.

«По имеющимся сведениям, пять пассажиров в маршрутке пострадали, среди них есть несовершеннолетний. Все они доставлены в больницы», — сказал Ананьев. Несовершеннолетним пострадавшим является ребенок 2015 года рождения.

Сейчас СЗ СУ на транспорте СКР проводит проверку по факту ДТП. На месте работает оперативная группа, следователи-криминалисты, а также сотрудники полиции и регионального управления МЧС.

Напомним, столкновение произошло около 14:30 на железнодорожном переезде. По предварительной информации, маршрутка пыталась проскочить железнодорожное полотно на красный сигнал светофора.

«В рамках проверки следователи дадут оценку как самому факту происшествия, так и факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности пассажиров», — сообщил Ананьев.

На данный момент с водителям работают полицейские, Следственный комитет с ним пока не общался.

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