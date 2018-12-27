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После землетрясения на Сицилии объявят чрезвычайное положение

Происшествия

Режим ЧП позволит местным властям получить средства для необходимых работ и помощи пострадавшим

Катания, Италия, 27 декабря 2018, 15:27 — REGNUM  28 декабря в регионах Сицилии, пострадавших от землетрясения, будет объявлен режим чрезвычайного положения, заявил в четверг, 27 декабря, вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо, передает информагентство Ansa.

Введение режима ЧП позволит местным властям получить средства для необходимых работ и помощи пострадавшим, сказал вице-премьер.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, магнитуда землетрясения вследствие извержения вулкана Этна составила 4,8. Не менее 10 человек получили тяжелые травмы. Землетрясение затронуло северные районы одного из крупнейших городов острова — Катании.

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Землетрясения в Италии
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