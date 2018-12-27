Цунами в Индонезии: сообщение с пострадавшими районами может быть нарушено

Джакарта, , 15:13 — REGNUM Глава департамента социальной защиты и безопасности министерства социальных дел Индонезии Гарри Хикмат заявил, что обеспечение доступности продовольствия в пострадавших от цунами районах является первостепенной задачей в связи с непредсказуемой активностью вулкана Анак Кракатау, сообщает Antaranews.

«Срочно нужны еда и палатки, поскольку число беженцев будет расти», — заявил он.

Известно, что правительство Индонезии уже направило 100 тонн риса в пострадавшие от цунами районы. Материально-техническая помощь, оказанная министерством социальных дел Индонезии, оценивается в 900 млн рупий или около 62 тыс. долларов США.

Гарри Хикмат заявил, что повышение уровня опасности извержения вулкана Анак Кракатау может нарушить сообщение между центром и пострадавшими от цунами районами. Поэтому, по его словам, необходимо в кратчайшие сроки решить проблему продовольствия в этих районах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в национальном агентстве по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии объявили о повышении уровня опасности извержения вулкана Анак Кракатау, которому был присвоен третий уровень опасности. Жителям рекомендовали не приближаться к вулкану ближе чем на 5 километров.