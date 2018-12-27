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На артиста Башарова подадут в суд за избиение жены — СМИ

Происшествия

По предположению шурина артиста, в момент избиения тот был в состоянии алкогольного опьянения

На артиста Башарова подадут в суд за избиение жены — СМИ
Цитата из к/ф «Движение вверх». реж Антон Мегердичев. 2017. Россия
Марат Башаров в роли Геннадия Терещенко

Москва, 27 декабря 2018, 13:15 — REGNUM  Российского артиста Марата Башарова намерены привлечь к уголовной ответственности за избиение своей супруги. Об этом «Пятому каналу» рассказал шурин актера Фёдор.

По его словам, Башаров избил свою жену Екатерину в лифте, у женщины переломаны кости носа, а сам факт побоев зафиксирован медиками. По предположению шурина артиста, Башаров был в состоянии алкогольного опьянения. Также собеседник телеканала рассказал, что жена Башарова и ранее подвергалась побоям, в прошлый раз актер сломал женщине палец.

«Я сделаю по максимуму, чтобы привлечь его к уголовной ответственности», — цитирует телеканал слова брата супруги Башарова.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября дядя актрисы Екатерины Архаровой Эммануил Виторган рассказал подробности конфликта между своей племянницей и ее супругом — актером Маратом Башаровым. По словам Виторгана и его супруги, актриса несколько дней провела в больнице в состоянии комы, у нее также диагностировали закрытый, оскольчатый, вдавленный перелом левой носовой кости и сотрясение мозга.

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