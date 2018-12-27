Четверг, 27 Декабря 2018 года
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В Хабаровском крае пожар унес жизни матери и троих детей

Происшествия

Пожар мог произойти из-за неисправного электрообогревателя

Хабаровск, 27 декабря 2018, 10:52 — REGNUM  Женщина и трое её маленьких детей погибли в результате пожара в поселке Октябрьский в Хабаровском крае. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает 27 декабря пресс-служба краевого следственного управления СКР.

Трагедия произошла утром 27 декабря. На пятом этаже жилого дома загорелась одна из квартир.

Прибывшие на место пожарные вынесли из квартиры 25-летнюю женщину и троих её детей 2015, 2017 и 2018 годов рождения. Мать и один ребенок не подавали признаков жизни, двоих детей передали медикам, однако спасти их не удалось, уточнили в МЧС.

Предположительно, пожар мог произойти из-за неисправного электрообогревателя. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне в поселке Октябрьский на втором этаже пятиэтажки взорвался газ, в доме начался пожар. Погиб один человек, еще один получил травмы.

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Пожары в жилых домах
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