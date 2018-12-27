В Казахстане из-за прорыва дамбы затопило 60 га пастбищ

Кызыл-Орда, Казахстан, , 07:36 — REGNUM В результате прорыва дамбы на реке Сырдарья в Казалинском районе Кызыл-Ординской области Казахстана затопило 60 га пастбищ, передает 26 декабря телеканал «Евразия».

В настоящее время в зоне разлива работают 150 человек и 40 единиц техники. Заместитель акима (главы) Казалинского района Галымжан Ерекбай отметил, что возможной причиной прорыва дамбы могут быть грызуны, которые прорыли норы.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря руководитель управления мобилизационной подготовки Кызыл-Ординской области Казахстана Асылбек Шаменов заявил, что с целью предупреждения паводковой ситуации под особым контролем экстренных служб находятся 56 участков на реке Сырдарья.

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