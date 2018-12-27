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Гражданин России погиб на южнокорейском заводе

Происшествия

Мужчина попал под станок

Сеул, 27 декабря 2018, 01:50 — REGNUM  Российский гражданин погиб на заводе по производству автомобильных запчастей в провинции Чхончхон-Намдо в Южной Корее, сообщает агентство Yonhap.

Сообщается, что 29-летний гражданин России был этническим корейцем и работал на южнокорейском заводе. Он погиб, попав под станок. В настоящее время полиция расследует инцидент.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября на Горьковском автомобильном заводе в Нижнем Новгороде погиб рабочий. По предварительным данным, он проводил ремонт механизма привода формовочного смесителя, во время ремонта включился электродвигатель неисправного оборудования. В результате инцидента 47-летний мужчина погиб.

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Происшествия с гражданами России за границей
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