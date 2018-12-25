2018 года стал самым теплым во Франции за всю историю наблюдений — СМИ

Париж, , 14:19 — REGNUM Уходящий 2018 год стал самым теплым для Франции за всю историю метеорологических наблюдений — с 1900 года. Об этом сообщает AMNA со ссылкой на французских метеорологов.

Ожидается, что среднегодовая температура, близкая к 14 градусам Цельсия, будет на 1,4 градуса выше среднего значения интервала 1981−2010 гг. Ближе всего к нынешнему рекорду 2014 (+1,2 градуса) и 2011 (+1,1 градус) годы.

По словам французских метеорологов, беспрецедентно высокая температура была зафиксирована в январе, в марте она была близка к нормальной, а вот уже лето стало самым жарким с 2003 года, когда от жары погибли 15 000 человек. С апреля по декабрь Франция переживала девять теплых месяцев подряд — такая частота стала беспрецедентной с начала 20-го века.

Как сообщало ИА REGNUM, температурные рекорды неоднократно ставились в текущем году — так, нынешнее лето стало самым жарким в Китае за последние 57 лет.