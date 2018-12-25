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Тысячи людей бегут от террористов в сирийской провинции Дейр-эз-Зор — СМИ

Происшествия

За последние дни провинцию покинули порядка 1 тыс. мирных граждан

Дамаск, 25 декабря 2018, 13:08 — REGNUM  Тысячи людей продолжают бежать из сирийской провинции Дейр-эз-Зон, расположенной на востоке Сирии, сообщает 25 декабря Kurdistan.ru.

В данном районе продолжают действовать боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), о победе над которым ранее заявил президент США Дональд Трамп.

По данным правозащитников, за последние дни провинцию покинули порядка 1 тыс. мирных граждан. Общее число перемещенных лиц из данного района достигло 7 тыс. 400 человек.

Как передавало ИА REGNUM, 19 декабря президент США Дональд Трамп объявил о выводе вооруженных сил из Сирии. Причиной подобного решения глава Белого дома назвал победу над боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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