По меньшей мере трое человек погибли в нападении на МИД Ливии в Триполи

Триполи, , 12:48 — REGNUM По меньшей мере трое человек погибли 25 декабря в результате нападения неизвестных боевиков на МИД Ливии в Триполи, сообщают со ссылкой на источники Arab News.

По данным официальных лиц, пожелавших остаться неназванными, в нападении на внешнеполитического ведомство участвовал террорист-смертник. Второго смертника удалось ликвидировать до того, как он смог привести в действие взрывное устройство.

На данный момент ни одна террористическая группировка не заявила о своей причастности к этому нападению. Тем не менее эксперты указывают на вероятность причастности к нападению террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).