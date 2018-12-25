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По меньшей мере трое человек погибли в нападении на МИД Ливии в Триполи

Происшествия

Официальные лица указывают на вероятность причастности ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к теракту

Триполи, 25 декабря 2018, 12:48 — REGNUM  По меньшей мере трое человек погибли 25 декабря в результате нападения неизвестных боевиков на МИД Ливии в Триполи, сообщают со ссылкой на источники Arab News.

По данным официальных лиц, пожелавших остаться неназванными, в нападении на внешнеполитического ведомство участвовал террорист-смертник. Второго смертника удалось ликвидировать до того, как он смог привести в действие взрывное устройство.

На данный момент ни одна террористическая группировка не заявила о своей причастности к этому нападению. Тем не менее эксперты указывают на вероятность причастности к нападению террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Гражданская война в Ливии
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