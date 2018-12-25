В Екатеринбурге не увидели нарушения закона в школьных рисунках с «геями»

Екатеринбург, , 10:21 — REGNUM В Екатеринбурге завершилась проверка рисунков конкурса «Толерантный мир», прошедшего в городской школе №115. По её итогам было установлено, что в действиях руководства школы отсутствует состав правонарушения, сообщают местные СМИ.

Проверку по заявлению граждан проводила городская полиция. В органах правопорядка не усмотрели состава правонарушения, предполагающего ответственность за пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних, и отказали в возбуждении административного производства, сообщает «Накануне.ru».

Как сообщало ИА REGNUM, скандал с «гомосексуальным» рисунком в школе №115 города Екатеринбурга разразился в начале декабря. В СМИ появилась информация о том, что на конкурсе рисунков «Толерантный мир» (состоялся 28 ноября) была размещена работа с изображением однополых пар мужчин и женщин, сопровождённая подписью: «Нам не дано выбирать внешность, ориентацию, расу. Мы все по-своему уникальны».

Данный инцидент вызвал возмущение у представителей родительского комитета школы и общественников, которые обратились с заявлением в органы правопорядка и прокуратуру. По мнению родителей и представителей общественности, подобные рисунки могут иметь признаки пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних, что является правонарушением.

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