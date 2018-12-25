Три сноубордиста погибли в горах под Ташкентом

Ташкент, , 10:01 — REGNUM На территории спортивного комплекса «Бельдерсай», расположенного в Ташкентской области Узбекистана, погибли три молодых человека в возрасте от 19 до 24 лет — жители Ташкента, сообщает МЧС Узбекистана.

«Во время занятий одним из видов горнолыжного спорта на сноубордах молодые люди заехали на территорию запрещенной, опасной для жизни зоны, и в результате их передвижения по снежному покрову в опасной зоне произошел сход снежной лавины, что привело к их гибели под снежным завалом», говорится в сообщении.

В результате оперативно-поисковых мероприятий, проведенных на месте происшествия спасателями МЧС, тела погибших были извлечены из-под снежного завала в 19:05 часов, то есть через три часа после сообщения об инциденте.

По данному происшествию ведется следствие, сообщает ведомство.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, в настоящее время в местах проведения досуга и спорта для любителей горнолыжного спорта фактически отсутствует налаженная система безопасности. В частности, любители такого спорта при нахождении в курортных зонах «Бельдерсай» или «Чимган» по приезде сразу сталкиваются с толпой местных жителей, которые предлагают услуги по тренингу на лыжах или сноуборде. При этом ни у кого из них нет официальной лицензии, на что власти не обращают никакого внимания. В результате из-за отсутствия у неофициальных инструкторов элементарных знаний по технике безопасности нередки случаи получения туристами серьезных травм. При этом такие случаи остаются для нелегальных инструкторов безнаказанными, в том числе из-за низкой правовой культуры граждан, а также в связи со сложностями по привлечению нелегальных инструкторов к ответственности.