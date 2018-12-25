Число арестованных по делу убийства туристок в Марокко возросло до 18

Марракеш, Марокко, , 07:28 — REGNUM Полиция Марокко арестовала новых подозреваемых в деле об убийстве двух туристок из Скандинавии, передает канал n-tv 25 декабря.

Как рассказал агентству Agence France-Presse глава центральной службы по расследованию уголовных преступлений Абдельхак Чиам, аресты произведены в нескольких городах королевства. Всего число арестованных достигло 18 человек.

По словам Чиама, жертвы были убиты, а затем обезглавлены. Четверо главных подозреваемых в убийстве принесли присягу террористической группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, тела 24-летней туристки из Дании и ее 28-летней подруги из Норвегии были обнаружены 17 декабря у подножия горы Тубкаль. Девушки путешествовали с палаткой. Убийцы распространили в глобальной сети видеозапись с моментом расправы.