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Число арестованных по делу убийства туристок в Марокко возросло до 18

Происшествия

Полиция рассматривает убийство девушек из Скандинавии как террористический акт

Марракеш, Марокко, 25 декабря 2018, 07:28 — REGNUM  Полиция Марокко арестовала новых подозреваемых в деле об убийстве двух туристок из Скандинавии, передает канал n-tv 25 декабря.

Как рассказал агентству Agence France-Presse глава центральной службы по расследованию уголовных преступлений Абдельхак Чиам, аресты произведены в нескольких городах королевства. Всего число арестованных достигло 18 человек.

По словам Чиама, жертвы были убиты, а затем обезглавлены. Четверо главных подозреваемых в убийстве принесли присягу террористической группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, тела 24-летней туристки из Дании и ее 28-летней подруги из Норвегии были обнаружены 17 декабря у подножия горы Тубкаль. Девушки путешествовали с палаткой. Убийцы распространили в глобальной сети видеозапись с моментом расправы.

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Террористические атаки исламистских экстремистов
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