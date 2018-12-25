Бельгийские военные не хотят мерзнуть в Эстонии

Брюссель, , 03:14 — REGNUM Уже 270 бельгийских военнослужащих, которые участвуют в военной миссии НАТО в Эстонии, заявили об опасности обморожения, заявил глава армейского профсоюза Роже Уссен газете De Standaard.

Сообщается, что солдаты могут получить обморожение из-за плохого зимнего обмундирования. По словам Уссена, к настоящему времени в полном объеме не было закуплено нужное зимнее обмундирование.

В таком случае, если температура воздуха в Эстонии достигнет — 30 градусов по Цельсию, военнослужащие могут получить обморожения. Командование бельгийской армии уже заявило, что груз с зимней экипировкой скоро прибудет в Эстонию.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября стало известно, что военнослужащие словенской армии, принимавшие участие в учениях НАТО Trident Juncture, пожаловались на некачественное обмундирование. По их словам, экипировка плохо защищает от холода и влаги.

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