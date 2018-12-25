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В частном доме под Краснодаром взорвался бытовой газ

Происшествия

Пострадал один человек

В частном доме под Краснодаром взорвался бытовой газ
Luc Viatour
Взрыв

Краснодар, 25 декабря 2018, 00:29 — REGNUM  Один человек пострадал в результате взрыва бытового газа на летней кухне в станице Елизаветинской Краснодарского края, сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС России.

Сообщается, что в результате взрыва пострадавший оказался под завалами, его смогли спасти очевидцы. После этого пострадавшего доставили в больницу. Отмечается, что после взрыва возник пожар, охвативший площадь 10 квадратных метров. В его тушении принимали участие 31 человек и 9 единиц спецтехники.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря трое подростков пострадали в результате взрыва газового баллона в Жигулевске Самарской области. Инцидент произошел в гараже, из-за взрыва в нем частично обрушились железобетонные перекрытия. Подростки были госпитализированы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Самарской области при взрыве баллона с газом пострадали подростки

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Взрывы бытового газа
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