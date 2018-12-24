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Известный ученый Эдуард Дубов насмерть замерз в российской столице

Происшествия

Смерть наступила в результате переохлаждения

Москва, 24 декабря 2018, 17:41 — REGNUM  В Москве насмерть замерз известный российский математик, почетный член ФИДЕ Эдуард Дубов. Об этом сегодня, 24 декабря, сообщает пресс-служба Российской шахматной федерации.

По предварительным данным, Дубов был найден на улице в Москве в морозную погоду. Ученый был без сознания. Медики боролись за его жизнь, но спасти Дубова не удалось.

Эдуард Дубов родился 27 апреля 1938 года. Он с детства занимался шахматами, а также был выдающимся математиком, являлся членом Московского математического общества.

В 60-х годах XX века Дубов внес серьезный вклад в систему советских шахматных рейтингов, в его честь их даже шутливо называли «Дубо». В 90-е годы Дубов был президентом Шахматной федерации Москвы. Неоднократно работал в качестве арбитра на российских и международных шахматных соревнованиях. Дубов написал более 60 статей о шахматах. Он же разработал систему жеребьевки крупных open-турниров по шахматам.

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