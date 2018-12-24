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В Уганде продолжается расследование убийства известного бизнесмена

Происшествия

Тело известного бизнесмена Уильяма Ачира сбросили в деревне, на месте преступления остались телефоны убитого

Мбале, Уганда, 24 декабря 2018, 15:45 — REGNUM  Полиция по округу Мбале в Уганде расследует убийство известного бизнесмена, сообщает Daily Monitor Uganda.

43-летний Уильям Ачира, житель индустриального района Малукху Адра в городе Мбале, по сообщениям полиции был убит 23 декабря, а его тело было сброшено в деревне Бигваньи по дороге от Мбале к Сиронко.

Известно, что предприниматель покинул свое рабочее место в городе Мбале утром 23 декабря и отправился в Сиронко, чтобы купить кукурузу. Два часа спустя его нашли мертвым.

Местные жители сообщили журналистам Daily Monitor, что убийство произошло в 11 часов утра, убийцы были на белом автомобиле марки Subaru.

Мозес Кирья, партнер Ачиры по бизнесу, рассказал, что бизнесмен покинул рабочее место после того, как ему поступил звонок с просьбой купить кукурузу в округе Сиронко.

Глава местной полиции Абраам Бетонгьез отказался разглашать детали произошедшего, чтобы не помешать расследованию.

По предварительным данным, убийцы украли у бизнесмена 5 миллионов угандийских шиллингов (около 1300 долларов США). Также на месте преступления были найдены телефоны погибшего.

Тело забрали в городской морг Мбале для проведения дальнейшей экспертизы.

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