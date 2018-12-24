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В Москве насмерть замерз почетный член Международной шахматной федерации

Происшествия

Дубова обнаружили в состоянии алкогольного опьянения в районе Теплый Стан

Москва, 24 декабря 2018, 15:20 — REGNUM  На юго-западе Москвы утром 22 декабря был обнаружен в состоянии общего переохлаждения почетный член Международной шахматной федерации (ФИДЕ), математик Эдуард Дубов. Позднее он скончался в реанимации, сообщает 24 декабря агентство «Москва».

Отмечается, что Дубова обнаружили в состоянии алкогольного опьянения в районе Теплый Стан.

«Несмотря на усилия врачей, днем 23 декабря гражданин умер в реанимации. Полиция установила личность покойного — это 80-летний Эдуард Львович Дубов», — цитирует агентство слова источника в правоохранительных органах.

В настоящее время по факту произошедшего ведется проверка, устанавливаются обстоятельства, приведшие к трагическим последствиям.

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