В Москве насмерть замерз почетный член Международной шахматной федерации

Москва, , 15:20 — REGNUM На юго-западе Москвы утром 22 декабря был обнаружен в состоянии общего переохлаждения почетный член Международной шахматной федерации (ФИДЕ), математик Эдуард Дубов. Позднее он скончался в реанимации, сообщает 24 декабря агентство «Москва».

Отмечается, что Дубова обнаружили в состоянии алкогольного опьянения в районе Теплый Стан.

«Несмотря на усилия врачей, днем 23 декабря гражданин умер в реанимации. Полиция установила личность покойного — это 80-летний Эдуард Львович Дубов», — цитирует агентство слова источника в правоохранительных органах.

В настоящее время по факту произошедшего ведется проверка, устанавливаются обстоятельства, приведшие к трагическим последствиям.