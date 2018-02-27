ФСБ проводит в Дагестане массовые обыски в домах наркоторговцев

Махачкала, , 11:13 — REGNUM В Дагестане проходят обыски у наркоторговцев. Сотрудники ФСБ пришли в дома 23 предполагаемых распространителей наркотиков в городе Дербенте. Всего в спецоперации задействованы около 150 силовиков, пишет РИА «Дагестан».

По данным источников в правоохранительных структурах, масштабная операция направлена на выявление членов организованной преступной группировки, занимающейся поставкой в Дагестан наркотиков и их торговлей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане в последние годы отмечался рост наркопреступлений, увеличилось число фактов распространения синтетических наркотиков, немедицинского употребления лекарственных средств и их незаконного оборота. В 2014 году было зарегистрировано 2865 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. За 2015 год — пресечено более семи фактов легализации наркодоходов на общую сумму более 30 миллионов рублей.

В 2016 году почти 20% всех совершенных преступлений было связано с оборотом наркотиков. В 2017 году в Дагестане было зарегистрировано 2072 преступления наркотической направленности. Среди регионов России республика заняла по числу наркопреступлений 29-е место.

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