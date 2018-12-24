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Неизвестные в Нигерии убили 17 человек

Происшествия

В район стянуты дополнительные силы полиции

Неизвестные в Нигерии убили 17 человек
AMISOM Public Information
Полиция Нигерии

Абуджа, 24 декабря 2018, 12:38 — REGNUM  Правоохранительные службы Нигерии заявили об убийстве 17 человек неизвестными на северо-западе страны, сообщает 24 декабря Anadolu Ajansi.

В район, где произошло преступление, направлены дополнительные наряды полиции. Власти просят очевидцев предоставлять силовикам информацию, необходимую для поимки бандитов.

Напомним, последние годы Нигерия страдает от действий боевиков «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Террористы сражаются за создание государства на основах шариата.

Читайте ранее в этом сюжете: Полиция Нигерии арестовала организатора теракта в Абудже

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«Боко Харам» (запрещенная в РФ организация) и борьба с ней
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