Неизвестные в Нигерии убили 17 человек

Абуджа, , 12:38 — REGNUM Правоохранительные службы Нигерии заявили об убийстве 17 человек неизвестными на северо-западе страны, сообщает 24 декабря Anadolu Ajansi.

В район, где произошло преступление, направлены дополнительные наряды полиции. Власти просят очевидцев предоставлять силовикам информацию, необходимую для поимки бандитов.

Напомним, последние годы Нигерия страдает от действий боевиков «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Террористы сражаются за создание государства на основах шариата.

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