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Число жертв цунами в Индонезии достигло 280 человек

Происшествия

Спасательные службы испытывают сложности с оборудованием

Джакарта, 24 декабря 2018, 10:01 — REGNUM  Число жертв цунами, обрушившегося на Индонезию, достигло 280 человек, сообщает 24 декабря Reuters.

Причиной высокого числа погибших стали проблемы, возникшие во время спасательной операции: людям не хватало специальной техники, зачастую приходилось работать голыми руками.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 23 декабря ряд прибрежных районов Индонезии пострадал из-за мощного цунами, вызванного извержением вулкана Анак-Кракатау. Свыше 3 тыс. человек вынуждены были покинуть свои дома.

Читайте ранее в этом сюжете: В Индонезии заявили о гибели 222 человек из-за цунами

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Землетрясения
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