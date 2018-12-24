Число жертв цунами в Индонезии достигло 280 человек

Джакарта, , 10:01 — REGNUM Число жертв цунами, обрушившегося на Индонезию, достигло 280 человек, сообщает 24 декабря Reuters.

Причиной высокого числа погибших стали проблемы, возникшие во время спасательной операции: людям не хватало специальной техники, зачастую приходилось работать голыми руками.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 23 декабря ряд прибрежных районов Индонезии пострадал из-за мощного цунами, вызванного извержением вулкана Анак-Кракатау. Свыше 3 тыс. человек вынуждены были покинуть свои дома.

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