В Приморье ребёнок не смог выбраться из провалившейся под лёд машины

Владивосток, , 09:03 — REGNUM В Приморском крае выезд автомобиля на лёд обернулся трагедией. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления ГУ МЧС, инцидент произошёл накануне вечером, 23 декабря, в 18:50 по местному времени.

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На реке Раздольная при выезде на лёд ушёл под воду автомобиль с водителем и пассажирами. Четверо человек спаслись. В машине остался только ребёнок.

Прибывшие на место ЧП спасатели приступили к поискам. Уже через 40 минут спасательной операции удалось обнаружить тело погибшего ребёнка. Его извлекли из салона автомобиля, подняли на поверхность и передали сотрудникам полиции. Возраст погибшего не уточняется.

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В ГУ МЧС по Приморскому краю напомнили гражданам об опасности нахождения на льду.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё один инцидент на воде произошёл в Приморском крае в октябре 2018 года. На озере Ханка в окрестностях села Степное перевернулась лодка с четырьмя людьми. Двум мужчинам удалось спастись, тело третьего было обнаружено при исследовании береговой линии.

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