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В Приморском крае перевернулась лодка с четырьмя рыбаками

Происшествия

Один человек погиб, еще одного ищут спасатели

В Приморском крае перевернулась лодка с четырьмя рыбаками
Сергей Малютин. Рыбацкий баркас. 1920-е

Владивосток, 25 октября 2018, 08:43 — REGNUM  В Приморском крае на озере Ханка перевернулась лодка с четырьмя людьми, сообщает пресс-служба Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ.

По данным ведомства, инцидент произошел 24 октября в окрестностях села Степное. Рыбаки, несмотря на сильный ветер, дождь и большую волну, поехали на лодке проверять сети и перевернулись.

В результате происшествия двоим мужчинам удалось спастись, тело третьего было обнаружено при исследовании береговой линии, в настоящее время спасатели ведут поиск четвертого пострадавшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Якутии на реке Алдан перевернулась моторная лодка, на которой находились девять человек. Пятерым из них удалось выбраться из воды, один считается пропавшим, еще трое погибли от переохлаждения.

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