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Бойцы ВСУ устроили погром в пансионате на границе с Крымом

Происшествия

Почему пропала дорогая техника — «военная тайна»

Бойцы ВСУ устроили погром в пансионате на границе с Крымом
wikipedia.org
Украинские боевики

Геническ, Украина, 24 декабря 2018, 04:00 — REGNUM  Пансионат в Херсонской области оказался разгромлен военнослужащими Вооруженных сил Украины под предлогом объявленного в стране военного положения. Об этом написал экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел в Геническом районе 30 ноября. На базу отдыха заселились люди, представившиеся бойцами 57-й бригады ВСУ. Военные пояснили, что действуют в рамках военного положения, и приказ согласован с главой района.

Через два дня из номеров пансионата пропали плазменные телевизоры и иные предметы, стекло в холле оказалось разбитым, а в помещениях валялись буытки из-под спиртного. О связанных с базой военных задачах бойцы говорить отказались под предлогом «военной тайны».

Правоохранительные органы на обращение о произошедшем не отреагировали. Директор пансионата обратился с жалобой к военному прокурору Южного региона Украины, пояснил Журавко.

Как сообщало ИА REGNUM, военное положение в ряде областей власти Украины ввели после инцидента в Керченском проливе, когда 25 ноября три украинских корабля вторглись в российские воды и были задержаны. Москва расценивает произошедшее как провокацию.

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Военное положение на Украине
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