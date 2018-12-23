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Более 1,5 тыс. жителей РФ не пропустили на Украину из-за военного положения

Политика

С 26 ноября 2018 г. в 10 областях Украины было введено военное положение сроком на 30 дней

Более 1,5 тыс. жителей РФ не пропустили на Украину из-за военного положения
Иван Шилов © ИА REGNUM
Шлагбаум

Киев, 23 декабря 2018, 21:47 — REGNUM  Более 1,5 тыс. граждан Российской Федерации не пропустили на Украину с начала действия военного положения. Об этом сообщил помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян в комментарии «112 Украина».

«Эти мероприятия продолжаются до завершения военного положения», — сказал Слободян.

Как ранее передавало ИА REGNUM, с 26 ноября 2018 г. в 10 областях Украины было введено военное положение сроком на 30 дней. 30 ноября президент Петр Порошенко заявил о вводе ограничений на въезд в страну для мужчин из РФ возрастом от 16 до 60 лет.

Военное положение на Украине было объявлено после того, как три судна ВМС Украины совершили провокацию в российских территориальных водах и были задержаны пограничниками.

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Военное положение на Украине
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